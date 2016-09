Pal Dardai äußerte sich vor der Partie gegen Schalke 04 optimistisch. © Paul Zinken

Fußball

Bleibt Hertha BSC auf Siegkurs? - Mainz will ersten Dreier

Hertha BSC will sich am liebsten den zweiten Platz von RB Leipzig zurückholen. Dazu müsste aber ein klarer Sieg gegen den FC Schalke her. In der zweiten Sonntagspartie hofft der FSV Mainz, seinen Trend gegen Augsburg fortzusetzen.