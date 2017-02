Benedikt Doll geht nach seinem Sieg im Sprint ganz locker ins Verfolgungsrennen. © Martin Schutt

Biathlon

Biathlon-WM: Alle verfolgen Doll - Dahlmeier jagt Koukalova

So hatten sich die deutschen Biathleten ihren WM-Auftritt vorgestellt: Sie sammeln Medaillen in Hochfilzen. Nun stehen erstmals zwei Rennen an einem Tag auf dem Wettkampfprogramm.