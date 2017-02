Laura Dahlmeier absolvierte locker und konzentriert ihr Pensum beim Training. Foto: Sven Hoppe

Biathlon

Biathletinnen absolvieren erstes WM-Training

Laura Dahlmeier hat zwei Tage vor dem Start der Biathlon-Weltmeisterschaften in Hochfilzen in ihrem ersten Training einen guten Eindruck hinterlassen. Bei strahlendem Sonnenschein und leichten Plusgraden absolvierte die als große WM-Favoritin gehandelte Weltcup-Spitzenreiterin am Dienstag zusammen mit Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt und Nadine Horchler eine zweistündige Trainingseinheit.