Erik Lesser patzte in Pyeongchang bei seinem letztem Schuss. © Martin Schutt

Biathlon

Biathlet Lesser verpasst Podestplatz knapp

Es war wie so oft der letzte Schuss: Weil er die letzte seiner zehn Patronen nicht ins Ziel bringt, steht Erik Lesser beim Weltcup in Südkorea statt auf neben dem Podium. Frankreichs Superstar Fourcade holte sich indes seinen sechsten Weltcupgesamtsieg in Serie.