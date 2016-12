Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erzielte zwei Treffer gegen Mainz. © Arne Dedert

Fußball

Bayern nach Sieg in Mainz wieder im Angriffsmodus

Bayern München kann nach dem 3:1 in Mainz am Wochenende ganz entspannt vor dem Fernseher verfolgen, was die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga zustande bringt. Der Rekordmeister wähnt sich wieder auf dem richtigen Weg.