Thomas Müller und Corentin Tolisso standen beim FC Bayern in der Startelf. © Marius Becker

Fußball

Bayern erreicht mühelos Finale - Stars in der Startelf

Der FC Bayern München hat mit vielen Stars in der Startelf das Finale beim Telekom Cup erreicht. Im Halbfinale des eintägigen Testspiel-Turnieres besiegte der Titelverteidiger am Samstag 1899 Hoffenheim mit 1:0. Neben dem über 40 Millionen Euro teuren Neuzugang Corentin Tolisso ließ Trainer Carlo Ancelotti auch Franck Ribery, Thomas Müller, Mats Hummels oder Kingsley Comann von Beginn an spielen - vorne traf Robert Lewandowski (6. Minute).