Bayern-Innenverteidiger Mats Hummels wird gegen Real Madrid fehlen. © Christian Charisius

Fußball

Bayern-Verteidiger Hummels fehlt gegen Real

Gegen Borussia Dortmund absolvierte Bayern-Verteidiger Mats Hummels nur einen Kurzeinsatz, gegen Real Madrid in der Königsklasse war er fest eingeplant. Am Sonntag verletzte sich der Weltmeister dann aber im Training am Sprunggelenk - und wird den Bayern vorerst fehlen.