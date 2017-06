Fußball

Nach langen sechs Wochen Urlaub startet der FC Bayern München in die Vorbereitung auf die Saison. Anders als gewohnt sind einige Stars und Weltmeister gleich von Beginn an dabei - voll wird der Trainingsplatz an der Säbener Straße aber mal wieder nicht.

München. Nach den XXL-Ferien ist die Vorfreude der Weltmeister auf den Trainingsstart des FC Bayern riesengroß. "Zurück in München und heiß wie Frittenfett", twitterte Mats Hummels kurz vor der ersten Einheit an diesem Samstag (16.00 Uhr).

"Mach Dich schon mal auf Deinen ersten Beinschuss gefasst", witzelte Kollege Thomas Müller und musste auf den Hummels-Konter nicht lange warten. "Von dir wäre das dann der erste jemals oder?", scherzte der Abwehrspieler.

Der Twitter-Dialog war bezeichnend für die gute Laune der Münchner Stars, die nach ungewohnt langem Urlaub so erholt wie vielleicht nie in die Saisonvorbereitung starten. Nach einer Saison ohne Endspiel und für die meisten Münchner Fußballer auch ohne Sommerturnier darf Trainer Carlo Ancelotti auf motivierte Kicker hoffen. "Bereit, wieder an die Arbeit zu gehen", twitterte der Italiener, der im zweiten Jahr den Serienmeister auch in der Champions League zum Titel führen soll.

Dafür sicherten sich die Bayern für eine Bundesliga-Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro die Dienste des französischen Nationalspielers Corentin Tolisso. Den 22-Jährigen werden die Fans des Rekordmeisters am Samstag aber ebenso wenig zu Gesicht bekommen wie die drei anderen Neuen: Sebastian Rudy und Niklas Süle weilen beim Confederations Cup, für Serge Gnabry steht am Freitagabend das U21-EM-Finale an.

Auch andere Stars werden erst später in die Vorbereitung einsteigen: Nationalspieler wie Robert Lewandowski, Arjen Robben, David Alaba oder Thiago, die nach dem Saisonende 2016/17 noch Länderspiele bestritten hatten, bekamen gut eine Woche länger Urlaub. Für die Confed-Cup-Teilnehmer und U21-Akteure, also neben Rudy, Süle und Gnabry auch Joshua Kimmich, Arturo Vidal und Renato Sanches, ist ein Start erst Ende Juli vorgesehen. Überfüllt wird der Platz an der Säbener Straße zum Trainingsstart also mal wieder nicht sein - zumal auch Philipp Lahm und Xabi Alonso als Fußball-Rentner fehlen.

Trotz der vielen Abwesenden ist Ancelotti aber weit davon entfernt, ein No-Name-Grüppchen zu begrüßen, haben sich doch neben Hummels und Müller auch Leistungsträger wie Franck Ribéry, Jérôme Boateng oder Javi Martinez angekündigt. Weltmeister Manuel Neuer absolviert nach einer Mittelfuß-OP ein Reha-Programm. Ob der Torwart die vom 16. bis 28. Juli anstehende Asienreise mitmacht, ist noch offen. Für Neuer geht es darum, zum Saisonstart im August mit dem Supercup gegen Dortmund, dem Pokal-Erstrundenmatch in Chemnitz und dem Auftaktspiel in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen wieder fit zu sein.

Bevor er seine wenigen Schützlinge auf den Platz schickt, will Ancelotti die Pläne für die Vorbereitung erläutern. Daneben wird sich Ex-Profi Willy Sagnol als neuer Co-Trainer vorstellen. Der Franzose, mit Bayern 2001 Champions-League-Sieger, ist laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "eine gute Ergänzung zu Carlo".

Sagnol hatte sich vor seiner Verpflichtung teils kritisch über die Bayern geäußert - möglich, dass mit ihm mehr Strenge in das Training kommt. Der große Urlaubsspaß ist für die Münchner - Müller auf dem Golfplatz, Martinez auf der Segeljacht, Hummels auf dem Basketball-Platz und Ribéry im Helikopter über New York - vorbei.

dpa