Basketball

Die Basketballer des FC Bayern sind im Eurocup in die nächste Runde eingezogen. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic gewann bei UCAM Murcia in Spanien mit 90:79 (43:47).

Berlin. Bereits das erste Spiel gegen Murcia hatten die Bayern gewonnen. Das Weiterkommen stand durch die Niederlage von Budocnost Podgorica im Spiel zuvor bei Unicaja Malaga (93:75) schon fest. Die besten vier von fünf Teams der Vorrundengruppe erreichen die nächste Runde.

Erfolgreichster Werfer der Münchner war Maximilian Kleber mit 20 Punkten. In einem umkämpften Spiel konnte sich lange Zeit keine Mannschaft richtig absetzen. Nach dem ersten Viertel hieß es 28:23 für Murcia, zur Pause lagen die Münchner mit 43:47 zurück. Erst im dritten Viertel übernahmen sie die Führung und bauten sie bis zum Ende aus. Das nächste Heimspiel haben die Bayern am kommenden Mittwoch gegen den zweiten spanischen Widersacher Unicaja Malaga.

ALBA Berlin hat im Eurocup einen großen Schritt in Richtung Top-16-Runde verpasst und muss nun um das Weiterkommen zittern. Die Berliner verloren am Mittwochabend vor 8613 Zuschauern in eigener Halle gegen Bilbao Basket mit 88:92 (46:44).

ALBA bleibt in der Fünfergruppe Dritter – die ersten vier Mannschaften kommen weiter. Da die Berliner das Hinspiel 85:77 gewannen, würde zumindest ein möglicher direkter Vergleich für ALBA sprechen. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey und Elmedin Kikanovic mit je 20 Punkten. "Das ist richtig ärgerlich", kommentierte Giffey bei "telekombasketball.de" die Niederlage.

Die Basketballer von ratiopharm Ulm kassierten im Eurocup ihre vierte Niederlage. Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Schwaben verloren in Ljubljana beim slowenischen Vertreter Union Olimpija mit 72:76 (43:42). Beste Werfer bei den Ulmern waren Per Günther mit 15 Punkten und Tim Ohlbrecht (12).

dpa