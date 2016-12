Steht in der Kritik: Leverkusens Trainer Roger Schmidt. © Guido Kirchner

Fußball

Bayer-Coach Schmidt angezählt

Bayer Leverkusen gerät immer tiefer in die Krise. Beim 1:2 gegen den FC Ingolstadt war nichts mehr von der einst großen Spielkultur zu sehen. Im Westderby am Mittwoch in Köln stehen Bayer und Coach Roger Schmidt unter Druck.