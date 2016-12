Bambergs Geschäftsführer Michael Stoschek ärgert sich über die Schiedsrichter. © David Ebener

Basketball

Bambergs Boss klagt Schiedsrichter an

Nach zehn von 30 Spieltagen belegt Meister Bamberg in der Euroleague den letzten Platz. Grund: Zu viele knappe Niederlagen. Liegt es nur an ärgerlichen Pfiffen - oder auch an einer mangelnden Cleverness?