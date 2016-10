Für Bambergs Trainer Andrea Trinchieri wird die neue Euroleague-Saison eine Herausforderung. © Nicolas Armer

Basketball

Bamberg will in Euroleague unter Top-Acht

Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg peilt in der neuen Saison der europäischen Königsklasse den historischen Einzug ins Viertelfinale an. "In der Euroleague wollen wir den nächsten Schritt gehen und als erste deutsche Mannschaft überhaupt unter die besten Acht kommen", sagte Aufsichtsratschef Michael Stoschek der Deutschen Presse-Agentur.