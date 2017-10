Der deutsche Männer-Vierer verlor das Bronze-Rennen gegen Russland. © Jens Büttner

Radsport

Bahnrad-Vierer verpasst Bronze - EM-Titel an Frankreich

Der deutsche Bahnrad-Vierer hat in der 4000-m-Mannschaftsverfolgung eine Medaille verpasst. Felix Groß (Leipzig), Theo Reinhardt (Berlin), Domenic Weinstein (Villingen) und Kersten Thiele (Erfurt) verloren bei den Europameisterschaften in Berlin in 3:58,435 Minuten das kleine Finale gegen Russland (3:57,517).