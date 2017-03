Trainer Thomas Tuchel will mit Borussia Dortmund in den Kreis der besten Teams Europas zurückkehren. Foto: Bernd Thissen

Fußball

BVB will zurück in den Kreis der Großen

In den vergangenen beiden Jahren fand das Viertelfinale ohne Borussia Dortmund statt. Nun will der Revierclub die Chance nutzten, in den erlauchten Kreis der besten acht europäischen Teams zurückzukehren.