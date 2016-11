Die Dortmunder Sokratis (l) und Aubameyang beim Abschlusstraining. © Guido Kirchner

Fußball

BVB will im Eiltempo ins Achtelfinale

In der Bundesliga aus dem Tritt, in der Champions League auf Kurs. Dem BVB bietet sich bereits am vierten Gruppenspieltag die Chance, sich für das Achtelfinale der Königsklasse zu qualifizieren. So früh gelang das bisher nur in der Saison 2014/15.