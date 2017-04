BVB-Trainer Thomas Tuchel reist mit seiner Mannschaft nach Monaco. © Ina Fassbender

Fußball

BVB ohne neue Personalsorgen nach Monaco

Borussia Dortmund kann das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr) beim AS Monaco ohne neue verletzte Profis bestreiten. Bis auf die Langzeitverletzten Mario Götze, André Schürrle und Sebastian Rode waren alle Spieler beim Abflug der Mannschaft dabei.