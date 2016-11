Marco Reus (l.) steht unmittelbar vor seinem Comeback beim BVB. © Guido Kirchner

Fußball

BVB hofft auf Reus - Nationalspieler vor dem Comeback

Nach fast sechsmonatiger Leidenszeit steht Marco Reus vor seinem Comeback beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der seit zwei Wochen wieder voll belastbare Nationalspieler hat nach seiner langwierigen Verletzung im Adduktorenbereich intensiv an seiner Rückkehr gearbeitet und könnte im Top-Spiel gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) zumindest wieder in den Kader rücken.