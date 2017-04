Am Morgen nach der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sichert die Polizei den Tatort mit massiven Kräften ab. An den Zufahrten standen Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen. Querstehenden Polizeiautos blockierten die Straßen.

© dpa

Bekennerschreiben

Stecken Islamisten hinter dem BVB-Anschlag?

Nach dem Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund sucht die Polizei nach Hinweisen. In der Nähe zum Tatort wurde ein Schreiben gefunden, in dem die Verantwortung für die Tat übernommen wird. Nach Medienberichten wird in dem Schreiben unter anderem auf den Anschlag in Berlin hingewiesen.