«Wenn wir nicht treffen, sind wir raus», hatte Pep Guardiola gewarnt. Die Citizens trafen - aber raus sind sie trotzdem. © Claude Paris

Fußball

Aus für Guardiola und Manchester City gegen Monaco

Au revoir Pep Guardiola! Der erfolgsverwöhnte Startrainer ist mit Manchester City in der Champions League an AS Monaco gescheitert. Die Briten verspielten im Achtelfinal-Rückspiel einen 5:3-Vorsprung und verloren mit 1:3 (0:2).