Tommy Haas ist beim ATP-Turnier in Miami ausgeschieden. © Kin Cheung

Tennis

Auch Tennis-Routinier Haas in Miami früh raus

Für die Deutschen läuft es in Miami überhaupt nicht. Andrea Petkovic, Annika Beck und Dustin Brown verlieren in Florida bereits in der ersten Runde. Auch Tommy Haas unterliegt in einem spannenden Match. Jan-Lennard Struff meistert hingegen seine erste Hürde.