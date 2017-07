Fußball

Gertjan Verbeek muss als Trainer des VfL Bochum gehen. Kurz vor dem Saisonstart entzieht der Zweitligist dem Niederländer das Vertrauen und setzt auf einen Jüngeren: Ismail Atalan wird Verbeek-Nachfolger und bekommt einen Vertrag bis 2019.

Vor allem atmosphärische Störungen zwischen einem Großteil der Bochumer Mannschaft und dem oftmals knorrigen Niederländer Verbeek sollen zur Trennung geführt haben. VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter wollte dazu nichts sagen. "Ich bedanke mich für zweieinhalb Jahre fantastische Arbeit", ließ Hochstätter zu dem 54 Jahre alten Niederländer Verbeek wissen.

Offiziell hieß es in einer VfL-Erklärung, der Zeitpunkt der Verbeek-Freistellung komme für viele sicherlich überraschend. "Die fachlichen Qualitäten von Gertjan Verbeek sind unbestritten", fügte Hochstätter hinzu. Dennoch seien Aufsichtsrat und Vorstand zum Entschluss gekommen, mit einem neuen Trainer die Ziele des Vereins zu verfolgen. "In der jetzigen Konstellation gab es zu große Differenzen bei unseren Vorstellungen darüber", sagte Hochstätter.

Mit dem 37 Jahre alten Atalan soll es anders und vor allem besser werden. "Er ist ein junger Trainer und unverbraucht", sagte Hochstätter über den Neuen. Bei den Sportfreunden Lotte, mit denen er in die 3. Liga aufstieg und im DFB-Pokal 2016/17 im Viertelfinale stand, machte sich Atalan einen Namen, der die Bochumer Verantwortlichen überzeugte.

Am Montag habe es die finalen Gespräche gegeben, teilte Atalan mit. "Es war für mich keine schwierige Entscheidung", fügte er hinzu. Es sei schon immer sein Ziel gewesen, im Fußball hochzukommen. Nun ist er Zweitligacoach - mit großen Ambitionen: "Ich will immer aktiven und dominanten Fußball spielen lassen." Bei seinem neuen Team stellte er sich bereits am Dienstag vor. Sein kurzfristiges Ziel vor dem Ligaauftakt am 28. Juli gegen den FC St. Pauli: "Ich will die Mannschaft kennenlernen - im Fußball und auch menschlich."

Mit Verbeek, der seit dem 22. Dezember 2014 VfL-Coach war, klappte das Menschliche nicht mehr. Das Gesamtverhältnis galt als schwierig. Im Juni hatte Verbeek den Trainingsauftakt eigenmächtig und spontan um eine Stunde vorverlegt, Fans und Clubchefs verärgert. Im Trainingslager der Bochumer soll es zu weiteren Vorfällen gekommen sein, die schließlich zur Beurlaubung Verbeeks führten.

Atalan hatte erst Mitte Juni seinen Vertrag in Lotte verlängert - mit einer Option für einen Wechsel zu einem höherklassigen Verein. Jahn Regensburg galt als Interessent, bei Erzgebirge Aue hätte Atalan Nachfolger des zu Schalke 04 gewechselten Domenico Tedesco werden können. Doch Atalan entschied sich aus familiären Gründen zunächst für einen Verbleib in Lotte. Nun folgte er dem Ruf aus Bochum.

