Fußball

Arsenal mit Arbeitssieg - Chelseas Vereinsrekord

Der FC Arsenal hat mit dem deutschen Fußball- Nationalspieler Mesut Özil am traditionellen Boxing Day in England einen Arbeitssieg gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen gewann Arsenal in der Premier League durch ein spätes Tor von Oliver Giroud (86. Minute) mit 1:0 (0:0) gegen West Bromwich Albion, liegt in der Tabelle aber weiter neun Punkte hinter Spitzenreiter FC Chelsea.