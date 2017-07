Leonardo Mayer hat das Finale des Turniers in Hamburg erreicht. © Daniel Bockwoldt

Argentinier Mayer im Finale am Rothenbaum

Der argentinische Sandplatzspezialist Leonardo Mayer steht im Finale des Tennisturniers German Open in Hamburg. Der Sieger von 2014 setzte sich in der Vorschlussrunde in der Hansestadt gegen seinen Landsmann Federico Delbonis 6:3, 7:5 durch.