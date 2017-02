Jan-Lennard Struff unterliegt im Achtelfinale des ATP Turniers von Marseille dem Russen Daniil Medwedew. Foto: Ian Langsdon

Tennis

Angelique Kerber im Halbfinale von Dubai

Nur noch zwei Siege fehlen Angelique Kerber, um wieder an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurückzukehren. Die Kielerin ist in Dubai in der Verfassung wie 2016. Erfolgreich war am Donnerstag in Budapest auch Carina Witthöft.