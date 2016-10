In Peking hat sich Angelique Kerber in ihrem Auftaktmatch gegen die Tschechin Katerina Siniakova durchgesetzt. © Rolex Dela Pena

Tennis

Angelique Kerber bei Turnier in Peking mit Auftaktsieg

Angelique Kerber hat beim Tennisturnier in Peking mit einem insgesamt souveränen Auftaktsieg die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-Erste aus Kiel gewann gegen die tschechische Qualifikantin Katerina Siniakova in 76 Minuten 6:4, 6:4. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale trifft die US-Open-Siegerin entweder in einem deutschen Duell auf Laura Siegemund oder auf die Tschechin Barbora Strycova.