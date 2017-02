Andries Jonker wird als neuer VfL-Trainer gehandelt. Der Niederländer war bereits Co-Trainer in Wolfsburg. © Jens Wolf

Der neue Coach des VfL Wolfsburg soll ein alter Bekannter sein. Ein ehemaliger Co-Trainer wird von verschiedenen Medien als Nachfolger des entlassenen Valérien Ismaël gehandelt.

Wolfsburg. Andries Jonker soll nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg werden.

Der 54 Jahre alte Niederländer arbeitete bereits bis 2014 für den VfL als Co-Trainer und kehre nun von der Nachwuchsabteilung des FC Arsenal nach Wolfsburg zurück, berichten "Kicker" und "Bild". Der VfL wollte die Meldungen nicht kommentieren, lud aber zu einer Pressekonferenz zur der Vorstellung des neuen Cheftrainers um 14 Uhr ein.

Jonker hatte in Deutschland auch schon beim FC Bayern München als Co-Trainer von Louis van Gaal gearbeitet und nach dessen Freistellung in der Saison 2011/12 interimsweise die Profimannschaft für fünf Spiele übernommen. Beim VfL Wolfsburg arbeitete der Niederländer als Assistent von Felix Magath, Lorenz-Günther Köstner und Dieter Hecking.

Der neue Trainer des VfL Wolfsburg soll den erschreckenden Abwärtstrend stoppen. Der vor zwölf Monaten noch in der Champions League spielende Erstligist kämpft gegen den Abstieg und holte zuletzt unter Valérien Ismaël in 15 Spielen nur 16 Punkte.

Ismaël hatte im Oktober vergangenen Jahres die Nachfolge von Dieter Hecking angetreten, eine Trendwende aber nicht einleiten können. Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage am Freitag gegen Werder Bremen trennte sich der VfL von dem aus Frankreich stammenden Fußball-Lehrer. Wolfsburg liegt nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz und muss am Samstag in Mainz antreten.

dpa