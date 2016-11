Carlo Ancelotti bleibt seinem 4-3-3-System weiterhin treu. © Peter Kneffel

Fußball

Ancelotti zieht sein System durch

Für Carlo Ancelotti kommt ein Systemwechsel beim FC Bayern München nicht infrage. Der italienische Trainer kündigte an, die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters auch in Russland im Champions-League-Spiel gegen FK Rostow in einer 4-3-3-Formation auf den Platz zu schicken.