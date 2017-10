Fernando Alonso hat seinen Vertrag bei McLaren verlängert. © Vincent Phoon

Motorsport

Alonso verlängert Formel-1-Vertrag bei McLaren

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat seinen Vertrag bei McLaren verlängert. Der Spanier werde auch in der kommenden Saison an der Seite des Belgiers Stoffel Vandoorne für den britischen Rennstall starten, teilte McLaren vor dem Grand Prix der USA in Austin mit.