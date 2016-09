Alexander Zverev hat seinen Start beim Turnier in Shenzhen abgesagt. © Anatoly Maltsev

Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen Start beim ATP-Turnier in Shenzhen kurzfristig abgesagt. Er nannte unmittelbar vor seinem Erstrundenmatch gegen den Japaner Yoshihito Nishioka Müdigkeit als Grund für seinen Verzicht.

Shenzhen. "Ich habe alles versucht, aber ich fühle mich noch nicht hundertprozentig fit", sagte die deutsche Nummer eins, die bei der mit 704 140 Dollar dotierten Veranstaltung an Nummer fünf gesetzt war. Der 19-Jährige hatte in der Vorwoche in St. Petersburg seinen ersten Profititel gewonnen.

Zverevs Bruder Mischa trifft in der zweiten Runde auf den Italiener Fabio Fognini.

