Ski alpin

Das Weltcup-Comeback von US-Skistar Lindsey Vonn verschiebt sich weiter. Die für Samstag angesetzte Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee kann nicht stattfinden. Der Skiweltverband FIS musste wegen zu viel Schnee und Nebel auch das obligatorische Training absagen.

Altenmarkt-Zauchensee. Training und Rennen sollen nun am Sonntag nachgeholt werden, die ursprünglich geplante Kombination fällt dann aus. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin Vonn will in Österreich drei Wochen vor der Ski-WM in St. Moritz ihr erstes Weltcuprennen seit Februar 2016 bestreiten. Sie musste zuletzt wegen verschiedener Verletzungen pausieren.

dpa