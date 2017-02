Das Team von Ahmet Caki kassierte gegen Aufsteiger Science City Jena eine knappe Niederlage. © Soeren Stache

Basketball

ALBA Berlin verpatzt Pokal-Generalprobe

ALBA Berlin hat vor dem Top Four im Basketball-Pokal an diesem Wochenende eine erneute Niederlage einstecken müssen. In einer vorgezogenen Partie des 23. Spieltags der Bundesliga verlor das Team von Trainer Ahmet Caki sein Heimspiel vor 7269 Zuschauern gegen den Aufsteiger Science City Jena mit 73:74 (44:26).