Pierre-Emerick Aubameyang hat beim BVB einen Vertrag bis 2020.

Fußball

AC Mailand macht Interesse an Aubameyang öffentlich

Der AC Mailand hat kurz vor dem Testspiel gegen Borussia Dortmund in China sein Interesse an Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang öffentlich gemacht. "Es wäre schön, einen wie Belotti, Morata oder Aubameyang zu haben", sagte Milan-Vorstand Marco Fassone auf einer Pressekonferenz in Guangzhou.