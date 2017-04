Martin Kaymer liegt beim Masters nach zwei Tagen auf dem 16. Rang. © David Goldman

Golf

81. Masters: Kaymer nach furioser Aufholjagd auf Rang 16

Golfer Martin Kaymer überzeugt am zweiten Tag des Golf-Masters in Augusta mit 68 Schlägen. Für Bernhard Langer läuft es bei seinem 34. Masters-Start nicht so gut. Ein Quartett führt die Rangliste an.