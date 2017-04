Golf

Startschuss zum 81. Masters. Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer feiert sein Zehnjähriges, Routinier Langer spielt zum 34. Mal in Augusta. Eigentlich gibt es nur einen Favoriten auf den Titel, aber Dustin Johnson hat sich bei einem Sturz verletzt.

Augusta. Im Augusta National Golf Club beginnt das 81. Masters. Insgesamt 94 Spieler machen sich vier Tage lang auf die Jagd nach dem grünen Sieger-Jackett. Mit am Start beim Traditionsturnier im US-Bundesstaat Georgia sind Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer und Veteran Bernhard Langer. Der große Favorit bangt noch um seinen Start.

DAS TURNIER

Das Masters ist das erste und bedeutendste der vier Major-Turniere der Saison. 1934 wurde es zum ersten Mal im Augusta National Golf Club ausgetragen. Es ist das einzige Major, das immer auf demselben Platz gespielt wird. Die meisten Erfolge auf dem schweren Par-72-Kurs an der Magnolia Lane feierte US-Idol Jack Nicklaus mit sechs Titeln. Der Sieger erhält das "Green Jacket" und ein lebenslanges Startrecht beim Masters. In diesem Jahr ist das Turnier mit zehn Millionen Dollar Preisgeld dotiert.

DIE DEUTSCHEN

Martin Kaymer feiert ein kleines Jubiläum. Zum zehnten Mal schlägt der 32-Jährige beim Masters ab. Bei den Turnieren im Vorfeld zeigte der zweimalige Major-Sieger konstant gute Leistungen. Sein bestes Ergebnis in Augusta ist ein geteilter 31. Rang aus dem Jahr 2014. Der Rheinländer geht um 10.34 Uhr Ortszeit (16.34 Uhr/MESZ) zusammen mit dem Masters-Champion von 2015 und Vorjahres-Zweiten Jordan Spieth aus den USA und dem Engländer Matthew Fitzpatrick auf die erste Runde.

Bernhard Langer kennt den Platz wie kaum ein anderer Spieler. Der 59-Jährige triumphierte 1985 und 1993. Für den Routinier beginnt sein 34. Masters um 13.30 Uhr (19.30 Uhr/MESZ) mit seinen Spielpartnern Alex Noren aus Schweden und Patrick Reed aus den USA. Im vergangenen Jahr lag Langer nach dem dritten Tag sensationell auf dem dritten Platz, am Ende reichte es aber nur zu Rang 24.

DIE TITEL-ANWÄRTER

Dustin Johnson präsentierte sich in den vergangenen Wochen in überragender Form. Die letzten drei Turniere, bei denen der Weltranglistenerste aus den USA am Start war, gewann er souverän. Der Weg zum Titel führt nur über ihn - eigentlich: Denn am Mittwoch rutschte Johnson in seinem angemieteten Haus auf der Treppe aus und klagte über Schmerzen. "Er ist sehr hart auf seinem unteren Rücken gelandet. Er versucht sich zu erholen, obwohl es sich unangenehm anfühlt", teilte sein Manager David Winkle mit. Die Ärzte hätten dem 32-jährigen Johnson geraten, die Verletzung mit entzündungshemmenden Medikamenten und Eis zu behandeln, damit er beim Masters starten kann.

Rory McIlroy fehlt der Masters-Titel noch in der Sammlung. Die anderen Majors hat der Nordire bereits gewonnen. Mit einem Sieg in Augusta könnte er den Karriere-Grand-Slam perfekt machen.

Jordan Spieth ist in Augusta immer ein Anwärter auf den Titel. Der US-Star gewann 2015 sein erstes "Green Jacket". 2014 und 2016 wurde er jeweils Zweiter.

ABWESEND

Tiger Woods ist wegen seiner Rückenprobleme erneut nicht dabei. Es ist das dritte Mal in vier Jahren, dass Woods das Masters verpasst. Vor 20 Jahren hatte der viermalige Sieger des Turniers zum ersten Mal in Augusta triumphiert und damit seine Welt-Karriere gestartet.

dpa