Augustine Rubit war mit 15 Punkten Topscorer bei Bamberg. © Angelos Tzortzinis

Basketball

75:69 in Belgrad - Bamberg gelingt dritter Euroleague-Sieg

Brose Bamberg setzt seine Siegesserie in der Basketball-Euroleague fort. Der deutsche Serienmeister gewann mit dem 75:69 (43:34) bei Roter Stern Belgrad das dritte Spiel in Serie und ist mit einer 3:2-Bilanz nun Tabellen-Siebter in der europäischen Königsklasse.