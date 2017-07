Die Bewerbungsfrist des Deutschen Fußball-Bundes für die EM 2024 endet am Montag. © Arne Dedert

Fußball

14 deutsche Städte wollen EM-Gastgeber werden

14 deutsche Städte wollen sich als Austragungsorte an einer möglichen Fußball-EM 2024 in Deutschland beteiligen. An diesem Montag endet die Bewerbungsfrist des Deutschen Fußball-Bundes, nur zehn Städte können am Ende auch einen Zuschlag erhalten.