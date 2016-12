Fußball

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr absolviert. Die Kapitalgesellschaft des Tabellenführers erwirtschaftete 2015/2016 einen Gewinn von gut 1,15 Millionen Euro und verbesserte das Vorjahresergebnis noch einmal um gut 700 000 Euro.

Braunschweig. Das teilte der Club am Donnerstagabend auf seiner Mitgliederversammlung mit.

"Es ist sehr erfreulich, dass wir durch das gute Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Profimannschaft für die aktuelle Saison nachhaltig verstärken konnten", sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt. Auch der Stammverein erzielte einen kleinen Gewinn in Höhe von knapp 18 000 Euro. Wahlen standen in diesem Jahr nicht an.

