Handball

Zweite Niederlage für Buxtehudes Handballerinnen

Die Generalprobe haben die Handballerinnen des Buxtehuder SV verpatzt. Vor dem Zweitrunden-Spiel im DHB-Pokal gegen Titelverteidiger HC Leipzig am Samstag (19.30 Uhr, Halle Nord) verlor die Mannschaft von BSV-Coach Dirk Leun am Mittwochabend ihr Punktspiel gegen die Leipzigerinnen in Sachsen mit 32:35 (17:18).