Fußball

Zwei Spiele Sperre für Osnabrücker Anthony Syhre

Drittligist VfL Osnabrück muss in den Partien gegen Holstein Kiel und bei Rot-Weiß Erfurt auf Anthony Syhre verzichten. Der Defensivspieler wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag nach seiner Roten Karte in der Begegnung beim SV Wehen Wiesbaden für zwei Spiele gesperrt.