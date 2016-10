Fußball

Wegen Notbremsen hat das DFB-Sportgericht den Leverkusener Kevin Volland für zwei und den Wolfsburger Jeffrey Bruma für ein Bundesliga-Spiel gesperrt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit.

Frankfurt/Main. Volland hatte am Samstag beim 0:3 von Bayer Leverkusen gegen seinen Ex-Club 1899 Hoffenheim bereits in der sechsten Minute die Rote Karte gesehen. Bruma war beim 1:3 des VfL Wolfsburg in Darmstadt vom Platz geflogen.

In beiden Fällen wurde nach der Rechtssprechung des DFB eine offensichtliche Torchance verhindert. Im Fall Volland allerdings "ohne anschließendem Torerfolg". Nach Brumas Foulspiel verwandelte hingegen Änis Ben-Hatira den fälligen Freistoß zum 1:0 für Darmstadt. Beide Spieler beziehungsweise ihre Vereine haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

dpa