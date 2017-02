Ein Hannover-Fan hält ein bengalisches Feuer in der Hand. © Peter Steffen

Fußball

Zündung von Pyrotechnik: Hannover 96 erhält hohe Geldstrafe

Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist wegen des Fehlverhaltens einiger seiner Anhänger hart bestraft worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Niedersachsen am Donnerstag wegen unsportlichen Verhaltens der Fans in vier Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 48 000 Euro. Der Verein darf von dem Betrag 16 000 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen einsetzen. Dies muss bis zum 30. Juni 2017 nachgewiesen werden. Hannover kann gegen das Urteil des Einzelrichters binnen 24 Stunden eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht beantragen.