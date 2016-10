Würzburgs Torwart Robert Wulnikowski steht im Tor. © Peter Steffen

Fußball

Würzburger Kickers verlieren in Hannover

Die beachtliche Auswärtsserie der Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga ist gerissen. Der Aufsteiger verpasste am Sonntag beim 1:3 (1:0) gegen Aufstiegssanwärter Hannover 96 nach drei Siegen und einem Remis bei einem verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit den nächsten Punktgewinn.