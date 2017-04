Wolfsburgs Spieler Christian Träsch. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburgs Träsch verletzt

Vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim FC Schalke 04 ist Christian Träsch vom VfL Wolfsburg angeschlagen. Der Defensivspieler verletzte sich beim 0:1 am Mittwoch gegen den SC Freiburg am Fuß.