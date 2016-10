Fußball

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben sich wie erwartet für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Im Rückspiel reichte dem VfL gegen den FC Chelsea ein 1:1 (0:1) zum Weiterkommen.

Wolfsburg. Der Bundesligist hatte die erste Partie in London mit 3:0 gewonnen. Die Chelsea Ladies gingen am Mittwochabend in Wolfsburg durch Eniola Aluko (43.) überraschend in Führung. Der DFB-Pokalsieger behielt aber die Ruhe und markierte durch die Isländerin Sara Gunnarsdottir (80.) den leistungsgerechten Ausgleich gegen den englischen Meister.

dpa