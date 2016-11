Zsanett Jakabfi. © Carmen Jaspersen/Archiv

Fußball

Wolfsburgs Frauen vor Champions-League-Viertelfinale

Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg stehen in der Champions League vor dem Einzug ins Viertelfinale. Der Bundesligist gewann am Donnerstag beim schwedischen Spitzenclub Eskilstuna United deutlich mit 5:1 (2:1) und hat sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.00 Uhr) in Wolfsburg erspielt. Überragende Spielerin war Wolfsburgs Zsanett Jakabfi.