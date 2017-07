Fußball

Wolfsburgs Donkor ein weiteres Halbjahr beim FC Everton

Der VfL Wolfsburg leiht seinen Reservespieler Anton Donkor ein weiteres Halbjahr an den FC Everton aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 19 Jahre alte Offensivspieler hatte im vergangenen Winter einen Leihvertrag in Liverpool erhalten und sollte auch bei Everton in der Reserve zum Einsatz kommen, aber bei den Profis mittrainieren.