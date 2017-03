Fußball

Wolfsburgs Bruma droht nach Knieverletzung lange Pause

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf möglicherweise länger auf Jeffrey Bruma verzichten. Der Niederländer war am Samstag beim 1:1 in Mainz wegen einer Knieverletzung ausgewechselt worden und klagte auch am Sonntag über Schmerzen.