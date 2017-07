Jeffrey Bruma von Wolfsburg spielt den Ball. © Ina Fassbender/Archiv

Fußball

Wolfsburger Trainingsstart mit allen Neuzugängen und Bruma

Mit allen bisherigen Neuzugängen startet der VfL Wolfsburg an diesem Montag beim Trainingsauftakt in die neue Saison. Am Vormittag sollen sich John Anthony Brooks, William, Landry Dimata, Marvin Stefaniak und Felix Uduokhai erstmals den Fans präsentieren.