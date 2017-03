Wolfsburg-Profi Sebastian Jung. © Pascu Mendez/Archiv

Fußball

Wolfsburger Jung hofft auf Comeback in der laufenden Saison

Fußballprofi Sebastian Jung vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hofft nach mehr als einem Jahr Pause auf ein Comeback in den verbleibenden neun Punktspielen. "Ich will in dieser Saison unbedingt noch mal in der Bundesliga spielen", sagte der Profi der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" (Montag).