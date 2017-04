Wolfsburgs Trainer Andries Jonker. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Wolfsburg will nächsten Schritt aus der Abstiegszone machen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr) den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Nach dem 3:0 gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Wochen fordert Trainer Andries Jonker von seinen Spielern eine ähnliche Leistung.